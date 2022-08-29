Казань, 29 августа 2022, 11:59 — REGNUM Россия готова наращивать сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) на основе равенства и взаимной выгоды, отношения Москвы и этих стран находятся на подъёме. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Иван Шилов, ИА REGNUM

Россия не приемлет повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки изолировать страны, которые отстаивают свой суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов, заявил Лавров в приветствии, которое зачитал спецпредставитель главы МИД по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям Константин Шувалов.

«Отношения России и ОИС, входящих в неё стран находятся на подъёме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития», — подчеркнул Лавров.

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