Казань, , 11:59 — REGNUM Россия готова наращивать сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) на основе равенства и взаимной выгоды, отношения Москвы и этих стран находятся на подъёме. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

Россия не приемлет повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки изолировать страны, которые отстаивают свой суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов, заявил Лавров в приветствии, которое зачитал спецпредставитель главы МИД по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям Константин Шувалов.

«Отношения России и ОИС, входящих в неё стран находятся на подъёме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития», — подчеркнул Лавров.

Читайте также: Лавров рассказал о попытках Запада продавливать антироссийский курс в мире