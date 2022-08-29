Стокгольм, , 11:41 — REGNUM Знаменитый шведский экономист Ларс Калмфорс считает, что предложения Социал-демократов и Умеренных по защите домохозяйств от высоких цен на электроэнергию ближайшей зимой слишком плохи. Однако ни нынешний министр финансов Швеции Микаэль Дамберг (Социал-демократы), ни его коллега из Умеренных Элизабет Свантессон не согласны с критикой. Об этом 29 августа сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

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«Чего не хватает Ларсу Калмфорсу, и я, кстати, его очень уважаю, так это осознания того, что этой зимой цены будут высокие», — сказала Свантессон, которую поддержал Дамберг.

В свою очередь Калмфорс отметил, что речь не о том, как власть и оппозиция в Швеции пытаются справиться с инфляцией. По его словам, обе партии перешли в состояние «инфляции плохих инициатив».

«Я бы в этом контексте даже говорил о своего рода энергопопулизме», — заявил Калмфорс.

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