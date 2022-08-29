Москва, 29 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Московские промышленники представят свою продукцию в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Открыта регистрация для участия в международной бизнес-миссии, сообщается на портале мэра столицы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

Бизнес-миссия предприятий Москвы в ОАЭ состоится с 21 по 24 ноября 2022 года. Подать заявку можно до 15 сентября. Участие бесплатное.

Консультации по вопросам, связанным с экспортом товаров и услуг в ОАЭ для делегации столичных промышленников в период подготовки к бизнес-миссии, проведут специалисты центра «Моспром».

Как сообщало ИА REGNUM, Москва вошла в число лидеров среди регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта в ОАЭ.

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