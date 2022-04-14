Москва, , 09:29 — REGNUM Москва вошла в число лидеров среди регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за прошлый год. Об этом 14 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По её словам, в 2021 году экспорт несырьевых товаров из города в ОАЭ увеличился в годовом выражении в семь раз.

«Одними из самых востребованных категорий стали медицина и фармацевтика. Вместе они обеспечили около 15 миллиардов рублей от общего объема экспорта в эту страну. В частности, столица поставляла вакцины и диагностические реагенты», — сказала Сергунина.

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