Москва, 29 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Известная певица Алла Пугачёва, которая после долгого отсутствия вернулась из Израиля, рассказала, что просто у неё закончился отпуск и она решила вернуться в Россию, передаёт 29 августа РИА Новости.

(сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc Алла Пугачева

Пугачёва уточнила, что у неё был отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала. «Давно хотела вернуться, просто не могла никак собраться», — пояснила певица.

«Такое возвращение блудной дочери. Кончился отпуск, жалко», — сказала Пугачёва. По словам концертного директора Пугачёвой, она давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.

Как сообщало ИА REGNUM, Алла Пугачёва и её семья уехали в Израиль в начале марта 2022 года.

Читайте также: Вернувшаяся в РФ Пугачёва сообщила о планах наводить порядок в головах