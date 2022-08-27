Москва, , 20:33 — REGNUM Вернувшаяся в Россию из Израиля певица Алла Пугачёва на вопрос о планах сообщила, что будет «наводить порядок». Об этом сообщают «Известия».

Алла Пугачёва Ермолаев Алексей

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — ответила певица журналисту на уточняющий вопрос.

Пугачёва также положительно ответила на вопрос, пойдут ли её дети в школу 1 сентября.

Напомним, о возвращении Пугачёвой в Россию сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Её концертный директор Елена Чупракова подтвердила эту информацию и сообщила, что певица находится в Москве. Пугачёва уехала из РФ после начала Россией спецоперации по денацификации Украины.

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