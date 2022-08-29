Люблин, Польша, , 08:20 — REGNUM В польском городе Люблин рядом с шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka местные жители выстроились в очередь, чтобы приобрести уголь, ожидание может растянуться на часы и даже сутки. Об этом сообщает Reuters.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — сказал один из стоящих в очереди за углем пенсионер.

Отмечается, что в основном польские угольные компании продают большую часть добываемого топлива электростанциям, из-за чего у шахты нет логистики, чтобы продавать топливо напрямую розничным покупателям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Polityka Джоанна Сольска отметил, что нехватка азотных удобрений может остановить производство продовольствия в Польше в ближайшие дни.

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