Варшава, , 18:17 — REGNUM Нехватка азотных удобрений может остановить производство продовольствия в Польше в ближайшие дни. Об этом пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска.

Пустые полки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

По мнению автора, «прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране».

С полок магазинов в ближайшие дни могут исчезнуть сыры, мясные продукты и напитки, считает она.

«Если правительство не проснется, нам грозит армагеддон», — заявила Сольска.

Обозреватель считает, что производителям из-за подорожавшего в десятки раз газа в этом году логично прекратить выпуск удобрений. Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа требовалось заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас — 300, добавила Сольска.

Министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика она раскритиковала за ложные обещания фермерам, что в стране не будет нехватки удобрений даже при остановке производства. Компании остановили выпуск удобрений летом, когда спрос на газ ниже. Обозреватель поинтересовалась: «Как же они возобновят производство зимой, когда спрос на газ, а значит, и цены на него будут выше?».

Кроме газового кризиса добавился продовольственный, обрушилась она на правительство.

Санкции против Москвы и отказ от российского топлива привел Запад к росту цен на энергоресурсы и всплеску инфляции. Из-за подскочивших цен на горючее, прежде всего газа, промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики, считает автор.

Напомним, согласно данным лондонской биржи ICE, расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила 26 августа 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 г.

Читайте также: Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям