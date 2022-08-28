Москва, 28 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Попытки Запада идти наперекор объективным историческим процессам могут замедлить формирование многополярности, но не остановят ее. Интервью телеканалу «Звезда» министра иностранных дел России Сергея Лаврова публикует 28 августа МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

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«К сожалению, наши западные партнеры (которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия, «на облучке» «присоседилась») пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил также, что большинство стран считает оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее законных интересов в сфере безопасности либо занимают нейтральную позицию.

«Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что навязываемый западный «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.

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