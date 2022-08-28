Берлин, 28 августа, 2022, 19:46 — ИА Регнум. К началу сентября в Германии ожидают достижения поставленной цели по заполнению газохранилищ, заявленной на октябрь в объёме 85%. Соответствующая публикация появилась 28 августа в журнале Der Spiegel со ссылкой на закрытую информацию министерства экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Журналисты цитируют вице-канцлера ФРГ, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, который сказал, что «газохранилища заполняются быстрее, чем предписано».

Правительство страны ранее обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища. Так, к 1 октября планировалось заполнить до 85%, к 1 ноября — до 95%. По состоянию на 23 августа заполненность превышала 80%.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что если правительство Германии не введёт новый налог на потребление газа, то крупные энергокомпании разорятся, что грозит большими проблемами для населения страны.

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