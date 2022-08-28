Дакка, , 18:19 — REGNUM Власти Бангладеш намереваются импортировать из России 500 тыс. тонн пшеницы. Об этом 28 августа сообщает со ссылкой на источники в правительстве южноазиатской республики агентство Reuters.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что сделка между странами может быть заключена через несколько дней, цена составит $430 за тонну.

По данным агентства, пшеницу поставят в Бангладеш несколькими партиями до января 2023 года. Оплату за груз произведут в долларах. В стоимость включили фрахт, страховку и разгрузку.

Южноазиатская страна является крупнейшим импортером зерна в мире. Ежегодные поставки (до июня 2021 года) достигали 5,4 млн тонн. Основными экспортерами пшеницы в Бангладеш были Индия, Россия и б. УССР.

Ранее ИА REGNUM передавало, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам глобальной продовольственной безопасности Кэрри Фаулер сообщил, что Вашингтон намерен стимулировать производство пшеницы в Грузии для снижения зависимость республики от России.

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