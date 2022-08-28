Сватово, , 15:46 — REGNUM Здание сельскохозяйственного предприятия «Шанс» повреждено в результате обстрела ВСУ города Сватово в ЛНР. Об этом 28 августа сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«В результате обстрела ВФУ города Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего выпущено 8 ракет типа M31 GMLRS), в сельскохозяйственном предприятии «Шанс» повреждено административное здание, два складских помещения, ангары, 6 единиц сельскохозяйственной техники и 9 легковых автомобилей», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщилось, что ВСУ обстреляли Сватово, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS.