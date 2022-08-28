Москва, , 15:13 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается переложить на президента РФ Владимира Путина ответственность за резкий рост цен на энергию в Соединенном Королевстве. Об этом 28 августа заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, подобные предположения, озвученные британским премьером, являются чушью.

«Что за чушь? Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены Северного потока-2? Разве Путин призывал заменить российский газ американским СПГ? … Разве Путин затеял скандальную историю с санкциями Канады против газовой турбины, которую Оттава долго не хотела возвращать владельцу?» — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что, обвиняя Россию, Джонсон пытается оправдать бездарность своих решений.