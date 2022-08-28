Москва, 28 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. ВСУ снова нанесли удар по Запорожской АЭС, повреждены линии трубопроводов. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции», — отмечается в сообщении.

Всего выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы. В результате осколками поражены линии трубопроводов.

В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а 5 других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора.

«Обстрел артиллерией ВСУ атомной станции велся из района н. п. Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Радиационная обстановка в районе станции остается в норме.