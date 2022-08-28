Донецк, 28 августа 2022, 13:44 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:05 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Новобахмутовке четыре снаряда.
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