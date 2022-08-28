Москва, , 13:31 — REGNUM В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

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«Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Улаклы ДНР, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР.

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