Брюссель, 28 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе ЕС столкнется с серьезными вызовами в связи с санкциями против России. Об этом 28 августа Kronen Zeitung заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жозеп Борель

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«Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. … Конечно, мы столкнёмся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — отметил он.

После начала российской спецоперации страны Запада начали вводить санкции против РФ.