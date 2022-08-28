Вашингтон, 28 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Группа хакеров занимается продажей в интернете секретных военных документов НАТО. Об этом 28 августа передает BBC.

Army Cyber Хакеры Пентагона

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Обнародованные материалы содержат информацию о новом вооружении и маневрах сил НАТО в странах Прибалтики. В настоящий момент НАТО оценивает масштаб утечки и прогнозирует последствия.

По данным BBC, злоумышленникам удалось получить доступ к файлам, связанным с крупным европейским производителем оружия — MBDA Missile Systems (штаб квартира — во Франции). В компании при этом утверждают, что информация похищена со взломанного внешнего жесткого диска.