Донецк, , 10:35 — REGNUM Очередные прилеты по Донецку и Макеевке — ВСУ бьют натовскими снарядами. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:20 н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️10:15 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами.

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