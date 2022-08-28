Лондон, , 09:13 — REGNUM Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок из России. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила 26 августа 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 г.

Показатель за неделю вырос примерно на $1000 (на 40%). При этом газовые котировки 26 августа в моменте достигали 3525,9 доллара и сделали ещё один шаг к обновлению исторического максимума в 3892 доллара.

Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределённостью в отношении газовых поставок.