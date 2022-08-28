, 08:11 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР погибли два человека, еще 13 — ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 27 августа до 08:00 28 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 13 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее в ходе обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики со стороны боевиков ВСУ был ранен житель посёлка Зайцево.