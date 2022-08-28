Москва, 28 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу лидера оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илана Шора, который выступил с просьбой возобновить поставки газа из РФ в страну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Подобная просьба означает, что РФ «должна фактически субсидировать» президентство Майи Санду. Пушков назвал такой сценарий странным, так как молдавский лидер придерживается прозападной ориентации и не скрывает плохого отношения к России.

«Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?» — задался он вопросом в Telegram-канале.

В ответ Москва не получит ничего, кроме усиления этого прозападного курса: «Так надо ли нам финансировать такой курс?» — добавил он.

27 августа лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор объявил, что готов отправиться в РФ на переговоры по газовому вопросу.