Нью-Йорк, США, , 23:59 — REGNUM Российская Федерация распространила в Совете Безопасности ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС киевским режимом. Об этом 27 августа сообщило представительство России в ООН.

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Сообщается, что среди членов Совета Безопасности ООН была распространена официальная информация Министерства обороны России об обстреле бандеровцами Запорожской атомной электростанции 25 августа.

«Уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы», — подчеркнули в постпредстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим систематически обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, создавая угрозу ядерной катастрофы.