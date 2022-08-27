Нью-Йорк, США, 27 августа 2022, 23:59 — REGNUM Российская Федерация распространила в Совете Безопасности ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС киевским режимом. Об этом 27 августа сообщило представительство России в ООН.
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Сообщается, что среди членов Совета Безопасности ООН была распространена официальная информация Министерства обороны России об обстреле бандеровцами Запорожской атомной электростанции 25 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим систематически обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, создавая угрозу ядерной катастрофы.