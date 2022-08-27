Москва, 27 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Видео с ней опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в соцсети.

(сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc Алла Пугачева

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«Уже давно, просто никак не могла собраться», — отметила она в ролике.

После начала спецоперации России Пугачева с семьей уехала в Израиль. В июле она с детьми отправилась в Латвию, где к ней присоединился супруг Максим Галкин.

Ранее СМИ сообщали, что певица вернулась из Израиля в Москву, но без мужа и детей.