Донецк, , 15:07 — REGNUM Мужчина подорвался на мине ПМФ-1 «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Об этом 27 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«По ул. Камвольной в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина», — отмечается в сообщении.

В общей сложности 620 937 взрывоопасных предметов было обезврежено в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях б. УССР.

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