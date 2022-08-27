Москва, , 14:11 — REGNUM Вашингтон занимается шантажом в отношении Японии с целью максимально разорвать экономические связи Токио и Пекина. Об этом 27 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля.

Мария Захарова Mid.ru

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«Эмануэль не скрывает, как добивается «серьезного изменения в мышлении» у бизнес-лидеров Японии. Американец с гордостью заявляет, что японцы уже «готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности». Фактически речь идет о банальном шантаже — именно так привлекаются … многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, речь идет о неприкрытой идеологизации и политизации прежде чисто товарно-денежных отношений, целью которых является стремление максимально разорвать экономические связи сателлитов США с КНР.

«Вот и вся американская «дипломатия»: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы … подставлять их под первый ответный удар», — добавила Захарова.