Москва, 27 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

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«Обстрел артиллерией ВСУ атомной станции осуществлялся из района н. п. Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777», — отмечается в сообщении.

За сутки по территории станции выпущено 17 снарядов. Четыре из них попали по крыше спецкорпуса №1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом. Ещё 10 разорвались в 30 м от хранилища отработанного ядерного топлива, три — в районе спецкорпуса №2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива и хранилище твердых радиоактивных отходов.

Радиационная обстановка на АЭС остается в норме.