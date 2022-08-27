Москва, 27 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. ВКС России в ДНР сбит самолет Миг-29 ВСУ. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

Alan Wilson МиГ-29

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«ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 ВСУ. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — отмечается в сообщении.

Также в рамках контрбатарейной борьбы подавлено четыре взвода РСЗО «Град» ВСУ в ДНР и Николаевской области.