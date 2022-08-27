Москва, , 13:22 — REGNUM В рамках контрбатарейной борьбы подавлено четыре взвода РСЗО «Град» ВСУ в ДНР и Николаевской области. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах н. п. Адамовка, Парасковиевка, Звановка Донецкой Народной Республики, Бармашово Николаевской области и три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районах н. п. Приволье, Константиновка Донецкой Народной Республики и Висунск Николаевской области», — отмечается в сообщении.

Также в районах н. п. Весёлое, Орехово, Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода ВСУ гаубиц «Гиацинт-Б».

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