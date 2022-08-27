Донецк, 27 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Макеевке еще шесть натовских снарядов.