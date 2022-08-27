Москва, 27 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Глава комитет Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратил внимание на удивительный аспект действующей в России системы инвестиций.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

Сегодня у граждан есть законная возможность открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

Внося на него ежегодно до 400 тыс. рублей, клиент получает право на налоговый вычет в размере 52 тыс. рублей (вычет типа А), отметил парламентарий.

«Наверное, это полезно. Но вот что примечательно — приобретать на ИИС можно любые финансовые инструменты! То есть не только российские, но и ценные бумаги иностранных эмитентов, иностранную валюту, фактически вкладывая средства в экономику других стран. Сегодня эти страны могут входить в список «дружественных», а завтра? Кто знает», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

В итоге возникает абсурдная ситуация — в госбюджете России появляется условная дыра в виде выпадающего дохода, при этом сохраняется возможность вполне законно инвестировать в экономику другого государства с не слишком прозрачным статусом «дружественности», указал депутат.

«Нет ли здесь явного противоречия логике и здравому смыслу?» — задает он вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время про ведет встречу с главой Минфина Антоном Силуановым и обсудит вопросы подготовки федерального бюджета на 2023−2025 годы.

Читайте также:Про новых друзей, кризис и экономику: большое выступление Путина и ПМЭФ