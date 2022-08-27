Луганск, 27 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли в ЛНР до 60 человек и четыре бронетранспортера. Об этом 27 августа сообщает Народная милиция ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 8 единиц специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли н.п. Стаханов с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив 10 ракет.

В результате обстрела повреждено 4 многоквартирных жилых дома и разрушена гостиница «Донбасс».