Луанда, 27 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Планы ЕС заместить российский газ африканским могут серьезно сказаться на экономике Европы. В настоящее время непонятно, когда может быть реализован проект, а стоимость такого газа будет выше, считает посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Кроме того, дипломат ответил, что страны ЕС «свободны и вольны» вести переговоры с теми, кто захочет продать газ. По его словам, как передает РИА Новости, на данный момент неизвестно, сколько пройдет времени, пока проект газопровода через Иберийский полуостров с бумаги перейдет в плоскость реализации, и какая будет ситуация в ЕС.

Европейские страны планируют полностью отказаться от энергоресурсов из РФ в максимально короткие сроки. Основные вопросы вызывает предстоящий зимний период, в который ЕС придется сократить потребление топлива.