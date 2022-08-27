Донецк, 27 августа 2022, 09:05 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Верхнеторецкое в ДНР. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм; ️08:20 — н.п. Новгородское — н.п. Верхнеторецкое: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Старомихайловке шесть снарядов.
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