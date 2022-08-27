Донецк, , 08:53 — REGNUM Мирный житель пострадал в Кировском районе Донецка от мины «Лепесток». Об этом 27 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«В Кировском районе ранним утром от мины «Лепесток» пострадал житель пос. Лозовое 1958 г.р.», — отметил он.

В общей сложности 620 937 взрывоопасных предметов было обезврежено в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях б. УССР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Донбассе и в б. УССР обезвредили более 620 тысяч взрывоопасных предметов