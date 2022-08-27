Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Госдепартамент сообщил о гибели гражданина США в ходе боевых действий на территории б. УССР, пишет Newsweek.

Госдеп США

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«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на [территории б. УССР]. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас нет дальнейших комментариев», — отмечается в сообщении.

Госдепартамент США не предоставил сведений о личности и обстоятельствах гибели.

Ранее Politico объявило о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне ВСУ.