Донецк, , 08:13 — REGNUM ВСУ за 12 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:45 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️07:55 — н.п. Клещеевка — н.п. Зайцево: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️07:57 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее бандеровцы обстреляли столицу ДНР — город Донецк из реактивных систем залпового огня «Град».

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