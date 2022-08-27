Москва, 27 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Примерно восемь млн тонн российских удобрений и сырья остаются заблокированными на перевалочных терминалах из-за действия западных санкций, сообщили в пресс-службе МИД России.

M.Strīķis Хранилище минеральных удобрений

В ведомстве подчеркнули, что ситуация никак не меняется, несмотря на заявления США и ЕС о том, что ограничения не касаются продовольствия и удобрений. В сообщении также отмечается, что такое количество удобрений позволило бы произвести дополнительный объем продовольствия, которым можно прокормить 100 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в договоренности по вывозу зерна с территорий б. УССР, были включены еще и удобрения.

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