Нью-Йорк, США, 28 июля 2022, 19:23 — REGNUM В договорённости по украинскому зерну, которая была заключена с Россией, также фигурируют и удобрения, сообщил 28 июля замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Как уточнил представитель ООН, уже завтра, 29 июля, должен отправиться в путь первый сухогруз с зерном с Украины: в портах уже стоит несколько гружёных судов.
По его словам, каждый месяц, как предполагается, из портов Украины будет выходить по пять миллионов тонн зерна.
Также он сообщил, что въезжающие в украинские порты суда предварительно будут проверяться в Турции, чтобы на Украину не ввезли оружие. В порту Одессы при погрузке также будут присутствовать наблюдатели ООН.
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