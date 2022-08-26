Милан, Италия, 26 августа 2022, 22:01 — REGNUM Правительство Италии должно немедленно выделить десятки миллиардов евро для предотвращения энергетической ЧС осенью 2022 года, заявил 26 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини
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«Лига» уже предлагала сделать это весной 2022 года, тогда это предложение не получило поддержки, оно должно быть утверждено хотя бы сейчас, отметил Сальвини.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.