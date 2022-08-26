Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Вашингтон намерен продолжать оказывать Киеву военную помощь широкого спектра в течение многих лет, отметил 26 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Пентагон Chicagobusiness.com

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Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне планируют присвоить название своей миссии на территории б. УССР, а также назначить ее руководителем одного из генералов.

«Курировать миссию с пафосным названием, как это любят западные бюрократы, будет трехзвездочный генерал», — отметил военкор.