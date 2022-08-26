Лондон, 26 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Великобританию ждет «национальная катастрофа», если правительство срочно не начнет бороться с резким ростом стоимости тарифов на электроэнергию, заявил мэр Лондона Садик Хан.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

Как передает Bloomberg, соответствующее заявление Хана прозвучало на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию.

«В стране разворачивается национальная катастрофа. Увеличение стоимости тарифов лишь усугубит кризис стоимости жизни для миллионов людей и ввергнет многих британских граждан в топливную бедность», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, средний счет за газ и электричество для британского домохозяйства с октября 2022 года вырастет до 3549 фунтов стерлингов в год с 1971 фунта.

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