Лондон, , 09:46 — REGNUM Средний счет за газ и электричество для британского домохозяйства с октября 2022 года вырастет до 3549 фунтов стерлингов в год с 1971 фунта. Об этом заявил в пятницу 26 августа регулирующий орган Ofgem, как сообщает Financial Times.

Плата за газ

Управление рынков газа и электроэнергии Ofgem заявило, что 80-процентное увеличение предельного уровня цен, который определяет максимальную сумму, которую среднее домохозяйство будет выплачивать с октября, вызвано быстрым ростом оптовых цен на газ и электроэнергию.

По последним прогнозам отрасли, к весне 2023 года предельная цена может превысить 5000 фунтов стерлингов в год. В октябре 2021 года она составляла 1277 фунтов.

Общество призывает правительство Великобритании и кандидатов на пост премьер-министра оказать дополнительную поддержку домохозяйствам, страдающим от повышения цен, чтобы предотвратить рецессию в стране.

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