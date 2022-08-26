Москва, , 09:52 — REGNUM «Очень смешным» назвал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») отсрочку для антироссийских санкций, которую запросили власти нидерландского города Гаага. Об этом говорится в телеграм-канале председателя комитета.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Очень смешно! Это примерно так же, как если бы алкоголик поклялся не пить, но пьёт, так как в его доме работает винный магазин!» — написал Морозов.

ИА REGNUM напоминает, согласно санкциям, правительство Нидерландов прекращает действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Сейчас власти Гааги пытаются найти замену поставкам российского газа, однако попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков не удались.

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