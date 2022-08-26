Донецк, 26 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны киевских боевиков погиб один мирный житель, еще четыре пострадали. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ

«За минувшие сутки, с 08:00 25 августа до 08:00 26 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 4 мирных жителя получили ранения, из них один подорвался на мине ПФМ-1», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 августа киевские каратели обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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