Луганск, , 06:49 — REGNUM Киевские каратели обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел в 04:30 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)», — рассказали в представительстве.

Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Специалисты ЛНР оценивают ущерб, нанесенный киевскими нацистами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа военкор Андрей Руденко сообщил об обстреле Калининского района Донецка со стороны киевских карателей с применением американской РСЗО HIMARS. Удар боевиков пришелся по таможенному пункту, на котором находились продукты питания и строительные материалы.