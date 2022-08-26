Венесуэла, 26 августа, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Из России на венесуэльский остров Маргарита с 1 октября будет еженедельно выполняться пять прямых авиарейсов. Об этом министр туризма и внешней торговли Венесуэлы Али Падрон 25 августа заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Emilia Garassino Флаг Венесуэлы

Али Падрон «Я хочу сделать объявление — 1 октября начинается прямое туристическое авиасообщение между Москвой и Порламаром».

По его словам, каждый рейс, прибывающий в расположенный на юго-востоке острова Маргарита город Порламар, будет доставлять на побережье Карибского моря «440 туристов».

Министр также рассказал о посещении представителями российского туроператора расположенного на севере республики штата Фалькон, куда тоже могут быть организованы перелёты из России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что, несмотря на сложности, Россия достроит заводы по производству автоматов «Калашникова» в Венесуэле.

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