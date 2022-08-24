Каракас, 24 августа 2022, 03:35 — REGNUM Экономика Венесуэлы выросла на 17,04% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, заявил председатель центрального банка республики Каликсто Ортега в эфире государственного телевидения.
По его словам, это самый высокий показатель среди стран Латинской Америки. Ортега также отметил, что у центробанка есть цифры и по второму кварталу, но не стал их называть.
Глава учреждения добавил, что в четвертом квартале 2021 года экономика Венесуэлы выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 19,07%.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа агентство Reuters со ссылкой на венесуэльский центральный банк передало о том, что золотой запас республики уменьшился на 6 тонн по итогам первого полугодия 2022 года и составил 73 тонны.
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