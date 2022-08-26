Берлин, 26 августа, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что присоединяется к подходу президента США Джо Байдена, не желающего поставлять киевскому режиму оружие, «с помощью которого можно обстрелять территорию России». Об этом 26 августа сообщает издание T-Online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

По словам Шольца, Байден чётко сформулировал принцип, позволяющий избежать дальнейшей эскалации конфликта на территории бывш. УССР.

Олаф Шольц «Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поставки киевскому режиму идут по тонкой грани на фоне «абсолютного дефицита собственных запасов».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard на военном полигоне в Шлезвиг-Гольштейне, где обучают боевиков киевского режима.

Читайте также: Шольц рассказал, как непросто ему далось решение о легализации наркотика