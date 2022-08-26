Берлин, , 02:36 — REGNUM Легализация растительного наркотика в Германии пройдёт сравнительно быстро, но решение об этом далось нелегко. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 августа в ходе встречи с согражданами в Магдебурге.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

По словам Шольца, легализация лёгкого растительного наркотика произойдёт в стране в текущий законодательный период. Канцлер Германии напомнил, что все эти планы были прописаны в коалиционном соглашении. При этом Шольц уточнил, что сам он наркотические вещества никогда не употреблял и решение о легализации далось ему непросто.

«Конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности. Кроме того, я знаю людей — это необходимо сказать, когда мы говорим о чем-то подобном, — которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили», — пояснил канцлер.

Однако канцлер тут же добавил, что времена меняются, поэтому решение о легализации всё же будет принято.

Напомним, коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем ранее договорилось о легализации лёгкого растительного наркотика в ограниченных количествах для продажи совершеннолетним гражданам. Наркотическое вещество будет продаваться в специализированных магазинах для «рекреационных целей».

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